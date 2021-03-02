بلادي – الرياض :
أطلقت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة وزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة، اليوم (الثلاثاء)، مبادرة دعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف لتبيان خطر هذه الجماعة على الدين والوطن، واستهدافها للُحمةَ الوطنية وزعزعة الأمن، لافتة إلى أن المبادرة تتضمن محاضرات وندوات يقدمها جمع من أهل الاختصاص من الوزارات المعنية.
وأوضح وكيل الوزارة للدعوة والإرشاد المكلف عواد العنزي، أن المبادرة ستستمر لمدة شهر، وتستهدف 700 ألف من أعضاء هيئة التدريس في 28 جامعة، والمعلمين والمعلمات في التعليم العام، ونحو 5 ملايين من الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي والتعليم العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الشؤون الإسلامية” تطلق مبادرة للتأكيد على تحذير “كبار العلماء” من جماعة الإخوان الإرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.