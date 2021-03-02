“الشؤون الإسلامية” تطلق مبادرة للتأكيد على تحذير “كبار العلماء” من جماعة الإخوان الإرهابية

بلادي – الرياض :

أطلقت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، بمشاركة وزارة التعليم، ورئاسة أمن الدولة، اليوم (الثلاثاء)، مبادرة دعوية للتأكيد على مضامين بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة تهدف لتبيان خطر هذه الجماعة على الدين والوطن، واستهدافها للُحمةَ الوطنية وزعزعة الأمن، لافتة إلى أن المبادرة تتضمن محاضرات وندوات يقدمها جمع من أهل الاختصاص من الوزارات المعنية.

وأوضح وكيل الوزارة للدعوة والإرشاد المكلف عواد العنزي، أن المبادرة ستستمر لمدة شهر، وتستهدف 700 ألف من أعضاء هيئة التدريس في 28 جامعة، والمعلمين والمعلمات في التعليم العام، ونحو 5 ملايين من الطلاب والطالبات في التعليم الجامعي والتعليم العام.