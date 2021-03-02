السفارة الأمريكية بالرياض تدين الهجوم الحوثي على جازان

بلادي – الرياض :

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، الهجوم الذي شنته المليشيات الحوثية على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.

ودعت السفارة الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن.

وعبرت في تغريدة على حسابها في “تويتر”، عن تمنياتها بعاجل الشفاء للذين أصيبوا جراء الهجوم الذي وقع أمس.

وكان الدفاع المدني بمنطقة جازان، أعلن عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته مـليشيا الحـوثي الإرهـابية؛ في شارع عام بإحدى القرى الحدودية، نتج عنه إصابة 5 مدنيين منهم 3 مواطنين ومقيمان من الجنسية اليمنية بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا.