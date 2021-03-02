بلادي – الرياض :
أطلقت الهيئة العامة للجمارك، خدمة “تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب”، والتي تتيح للمستوردين إمكانية التأجيل لمدة 30 يومًا من تاريخ عملية الفسح.
وأوضحت “الجمارك السعودية”، أنه يمكن لجميع المستوردين الاستفادة من الخدمة وفقاً للضوابط والشروط، حيث توفر الخدمة سيولة للشركات تمكنهم من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل، كما تأتي هذه الخدمة امتداداً لمبادرات المملكة في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص من تداعيات جائحة “كورونا”.
وأبانت أنه تم العمل بهذه الخدمة ابتداءً من تاريخ أمس 01 مارس 2021، مشيرة إلى أنه يمكن للمستوردين التقدم بطلب التأجيل لمدة 30 يوماً من تاريخ الفسح، وذلك من خلال تحديد المسار المناسب، من المسارين المتوفرين، وهما: التأجيل بتقديم الضمان البنكي، أو التأجيل بتقديم الإقرار المستندي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الجمارك” تطلق خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب لمدة 30 يومًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.