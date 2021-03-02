“الجمارك” تطلق خدمة تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب لمدة 30 يومًا

بلادي – الرياض :

أطلقت الهيئة العامة للجمارك، خدمة “تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب”، والتي تتيح للمستوردين إمكانية التأجيل لمدة 30 يومًا من تاريخ عملية الفسح.

وأوضحت “الجمارك السعودية”، أنه يمكن لجميع المستوردين الاستفادة من الخدمة وفقاً للضوابط والشروط، حيث توفر الخدمة سيولة للشركات تمكنهم من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل، كما تأتي هذه الخدمة امتداداً لمبادرات المملكة في تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص من تداعيات جائحة “كورونا”.

وأبانت أنه تم العمل بهذه الخدمة ابتداءً من تاريخ أمس 01 مارس 2021، مشيرة إلى أنه يمكن للمستوردين التقدم بطلب التأجيل لمدة 30 يوماً من تاريخ الفسح، وذلك من خلال تحديد المسار المناسب، من المسارين المتوفرين، وهما: التأجيل بتقديم الضمان البنكي، أو التأجيل بتقديم الإقرار المستندي.