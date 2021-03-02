تكافل وبداية تسجيل الطلاب في برامجها للعام 1443 هجرية

بجانب كل ما تمر به المملكة العربية السعودية في هذه الفترة لم ننسى الطلبة ذو الاحتياجات المالية، حيث يحتاج هؤلاء الطلاب إلى من يقوم بتبني فكرة الإنفاق عليهم وتقديم كافة أنواع المساعدة التي يحتاجون إليها من خلال المؤسسات التي ترعاهم وتتكفل بهم، ومن هذه الخطوة التي تم تسليط الضوء نحوها تبدأ مؤسسة تكافل الخيرية تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام لذوي الحاجة المادية للعام القادم 1443 عن طريق مدارس التعليم العام المشمولة بنظام التكافل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16 من شهر رجب، وينتهي التسجيل يوم الخميس الموافق 5 شعبان من العام الجاري، وأكد أمين عام المؤسسة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي أن المؤسسة تحظى بدعم واهتمام مستمر من خادم الحرمين، حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة، بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا إن شاء الله نبتة صالحة في خدمة المجتمع وخدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.

لجان تكافل في المدارس لحصر الطلاب:

ومن الجدير بالذكر أن التسجيل لهذا البرنامج يتم بواسطة لجان يتم الإشراف عليها من قبل الوزارة في المملكة العربية السعودية، وتسمى هذه اللجان بلجان تكافل في المدارس التي تقوم بدورها بحصر الطلاب المحتاجين في المدارس وتسجيلهم في نظام تكافل ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء الأمور حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل، بالإضافة إلى تقييم المدرسة للجانب الاجتماعي للطالب وأسرته، وتهدف المؤسسة من هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية الأخرى إلى دعم الطلاب المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز ليكونوا إن شاء الله أفراداً منتجين وناجحين في المستقبل وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

التكافل في مجال التنمية التعليمية :

ونوضح من خلال هذا المقال أن مؤسسة تكافل الخيرية تعد من أهم وأفضل المؤسسات الخيرية تحت إشراف الوزارة علماً بأنها متخصصة في مجال التنمية التعليمية، ويرأسها بعض من الأشخاص التي تم تسليط الضوء نحوهم ولدورهم القائم على هذه المؤسسات حيث يرأسهم مجلس أمنائها معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وعضوية العديد من أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة المشايخ وعدد من المتخصصين والمهتمين في العمل الخيري والتنموي، وتدعوا المؤسسة الطلبة المستفيدين أو المستحقين لدخول منصة بوابة الطلاب بموقع تكافل للإطلاع على الفرص والبرامج المتاحة لهم ويمكنهم التعرف على حالة الاستحقاق وأسباب الاستبعاد.