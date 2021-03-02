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عمر شويل - جدة إمتلك سيارتك من خلال التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض بأقساط مميزة: منتج التمويل التأجيري للمركبات هو منتج إسلامي يقوم علي عقد الإجارة، والذي من خلالة تقوم جهة التمويل بشراء المركبة وفق طلب العميل وأختيارة ثم تقوم جهة التمويل بتأجير المركبة لمدة محددة وبأجر معلوم، وعند إنتهاء مدة التأجير يُخير المستأجر بين تملك المركبة عن طريق دفعة التملك وهي الدفعة الأخيرة المتفق عليها عند بداية التعاقد او إعادة المركبة لجهة التمويل.

منتج التمويل التأجيري من بنك الرياض

منتج التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض يتيح لك إقتناء المركبة التي ترغب بها من خلال برامج تأجيرية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وبشروط وإجراءات ميسرة، فأن منتج التمويل التأجيري من بنك الرياض يتيح لك سداد قيمة سيارتك لفترة تصل الي 60 شهر، مع إمكانية نقل ملكية السيارة خلال فترة السداد عن طريق السداد المبكر.

مزايا منتج التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض

تفويض داخلي مجاناً طوال فترة العقد.

تغطية تأمينية شاملة مجاناً في مجلس التعاون طوال فترة العقد.

عروض خاصة لعملاء بنك الرياض.

إمكانية نقل ملكية السيارة لعميل أخر أثناء مدة التمويل (إحلال).

إمكانية تفويض سائق أخر علي أن يكون من أقارب الدرجة الأولي.

أنواع برامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض

برنامج 50/50: وهذا البرنامج يستهدف الراغبين للحصول علي المركبة وذلك بدفع نصف مبلغ المركبة وأرباح التمويل والتأمين للمدة المطلوبة كدفعة أولي والنصف الثاني بعد سنتين كدفعة أخيرة.

برنامج أصحاب الأعمال: يستهدف هذا البرنامج أصحاب المنشأت الخاصة حيث يمكن لهذة الشريحة الإستفادة من البرنامج بحد أقصي 3 مركبات وبمبلغ تمويل يصل 500 الف ريال كحد أقصي.

برنامج متوسط الرصيد: هذا البرنامج يتيح لعملاء بنك الرياض أصحاب الأرصدة بالحصول علي التمويل بناء علي متوسط الرصيد.

شروط الحصول علي التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض

شروط البرنامج للسعوديين من الجهات المدرجة

للعملاء المحولة رواتبهم:

أن لا يقل العمر عن 21 عام. أن لا يقل صافي الراتب عن 4000 ريال. لا يستلزم مدة خدمة. خطاب تحويل الراتب موجة لبنك الرياض.

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

أن لا يقل العمر عن 21 عام. أن لا يقل صافي الراتب عن 6000 ريال. أن لا تقل مدة الخدمة عن 3 شهور.

شروط البرنامج لغير السعوديين من الجهات المدرجة

للعملاء المحولة رواتبهم:

أن يكون من منسوبي القطاع الحكومي أو الخاص. أن لا يقل العمر عن 21 عام. أن لا يقل صافي الراتب عن 4000 ريال. أن لا تقل مدة الخدمة عن 3 شهور. خطاب تحويل الراتب موجة لبنك الرياض.

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

أن يكون من منسوبي القطاع الحكومي أو الخاص. أن لا يقل العمر عن 21 عام. أن لا يقل صافي الراتب عن 8000 ريال. أن لا تقل مدة الخدمة عن 3 شهور.

شروط البرنامج للجهات الغير مدرجة

للعملاء المحولة رواتبهم:

أن لا يقل العمر عن 21 عام. أن لا يقل صافي الراتب عن 6000 ريال. للعملاء السعوديين والمقيمين. أن يكون من منسوبي القطاع الخاص. أن لا تقل مدة الخدمة عن 3 شهور. خطاب تحويل الراتب موجة لبنك الرياض.

للعملاء الغير محولة رواتبهم:

أن لا يقل العمر عن 21 عام. أن لا يقل صافي الراتب عن 8000 ريال. للعملاء السعوديين والمقيمين. أن يكون من منسوبي القطاع الخاص. أن لا تقل مدة الخدمة عن 3 شهور للسعوديين. أن لا تقل مدة الخدمة عن 6 شهور للمقيمين.