براتب 3000 ريال تمويل بدون كفيل ويصل إلى 2مليون ريال من بنك البلاد

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عمر شويل - جدة براتب 3000 ريال سعودي يستطيع العملاء بالمملكة العربية السعودية الحصول على تمويل لا يحتاج إلى كفيل ويحصل العميل على مبلغ نقدي كبير تصل إلى 2مليون ريال سعودي مقدم من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية وهو قرض لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

براتب 3000 ريال تمويل بدون ضامن لدى بنك البلاد

يسعى بنك البلاد دائماً إلى تقديم قروض ميسرة ومميزة للعملاء فيقدم اليوم بنك البلاد بالسعودية برنامج يتيح إعادة التمويل الشخصي وهذا البرنامج من خلالة يستطيع العميل الحصول على قرض جديد لكي يتمكن من سداد أى قرض آخر قائم بالفعل ويستطيع سداد هذا التمويل الجديد بفترة سداد جديدة وهو برنامج لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

مزايا برنامج التمويل الشخصي الجديد لدى بنك البلاد

برنامج إعادة التمويل من بنك البلاد به مزايا تناسب جميع ظروف العملاء المختلفة وأيضاً تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن المزايا ما يلي

التمويل الشخصي الجديد لدى بنك البلاد يتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل الشخصي من بنك البلاد بالسرعة في الحصول على التمويل

برنامج إعادة التمويل من بنك البلاد يتميز بفترات تسديد طويلة تصل إلى 60 شهر

مبلغ التمويل يحصل عليه العميل نقداً ويصل إلى 2 مليون ريال سعودي كحد أقصى

برنامج إعادة التمويل من بنك البلاد يتميز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل

يستطيع العملاء المتقاعدين التقديم للحصول على برنامج إعادة التمويل من بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

شروط الحصول على برنامج إعادة التمويل من بنك البلاد

برنامج إعادة التمويل الشخصي من بنك البلاد مقدم لشريحة كبيرة من العملاء فيستطيع التقديم للعملاء السعوديين والمقيمين والمتقاعدين وذلك بعد توافر جميع الشروط والأحكام اللازمة للتقديم وهي

3000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقدم من العملاء السعوديين و 3500 ريال للعملاء غير السعوديين

يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدى القطاع الحكومي أو الخاص أو أحد المؤسسات المعتمدة لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية

لابد أن يكون المتقدم قد سدد 20% من قيمة التمويل القائم

طريقة الحصول على برنامج إعادة التمويل من بنك البلاد

يستطيع العملاء الراغبين في الحصول على برنامج إعادة التمويل الشخصي من بنك البلاد من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك البلاد والدخول على رابط برنامج إعادة التمويل الشخصي من بنك البلاد والضغط على التقديم الآن واستكمال جميع المعلومات المطلوبة

المستندات المطلوبة للحصول على برنامج إعادة التمويل من بنك البلاد

تقديم الهوية الوطنية وتكون غير منتهية الصلاحية

ملئ إقرار يوضح التزامات العميل المالية

يقدم العملاء العاملين بالقطاع العسكري تقديم نسخة من بطاقة العمل

تقديم توضيح من جهة العمل توضح الراتب الشهري للمتقدم وكل ما يخص الوظيفة لدى بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية