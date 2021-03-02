استثناء التقويم والاختبارات والمقررات العلمية من التعليم عن بعد في المملكة

استثناء التعليم عن بعد، حيث قامت وزارة التربية و التعليم السعودي من إصدار قرار رسمي عن استمرار التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني في كلاُ من مراحل التعليم العام والجامعي والتدريب التقني، والهدف من اتخاذ هذا القرار هو حرص حكومة المملكة العربية السعودية علي أمن وسلامة جميع أبنائها من الطلبة والطالبات في جميع مراحل التعليم المختلفة، وحمايتهم من خطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا ” كوفيد- 19″، ولدعم الطلبة والطالبات في استمرار العملية التعليمية للفصل الدراس الثاني، وقد جاءت هذا القرار بعد المتابعة المستمرة التي تعلن عنها وزارة الصحة السعودية التي تعمل علي حصر أعداد الإصابات بشكل دوري وعلي هذا الأساس قد قامت الجهات المختصة بإصدار بيان رسمي باستمرار الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الثاني.

استثناء التعليم عن بعد

وفي خلال الفترة السابقة قد تم إطلاق العديد من المنصات الالكترونية حتي يتمكن الطلبة والطالبات من التواصل مع المعلمين واستمرار شرح المناهج التعليمية بطريقة أكثر فاعلية ومشاهدة العديد من الفيديوهات التعليمية عن بعد، ومن أشهر تلك المنصات هي منصة مدرستي التعلمية السعودية والتي يتمكن من خلالها الطلبة أيضاً تسجيل الحضور والغياب وتصحيح الواجبات المنزلية ، بجانب العديد من القنوات التعليمية التي تم إطلاقها مثل قنوات عين التعليمية والتي توفر أكثر من 23 قناة مراحل التعليم المختلفة والتي تعمل علي بث فيديوهات التعليمية وشرح الدروس، كما يوجد بوابة عين الوطنية وتطبيق الروضة الافتراضية، وببعد النجاح الباهر الذي حققته المنصات التعليمية المختلفة بجانب القنوات التعليمية لذا تقرر استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتي نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني ، كما يتم استمرار الدراسة عن بعد بالنسبة للجامعات والكليات والمعاهد التي توجد في مختلف مدن ومناطق الملكة العربية السعودية، باستثناء ما يتطلب الحضور كإجراء عملية التقويم والاختبارات و التدريبات العملية مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية و الاحترازية.

بعد عرض قرارات وزارة التعليم السعودي من استثناء التعليم عن بعد، فيمكننا من خلال المقال الباقة التعليمية stc، أما عن موعد بدء اليوم الدراسي في الفصل الثاني والذي من المقرر أن يتم بدء اليوم الدراسي في المرحلتين الثانوية والمتوسطة ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً علي أن يبدأ اليوم الدراسي لمرحلة التعليم الابتدائية من الساعة الثالثة مساء، حتي يتمكن المعلمين من التواصل مع الطلبة بمساعدة أولياء الأمور في حالة طلب المساعدة للمرحلة الابتدائية عن الدخول في الفصول الافتراضية.