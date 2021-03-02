نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على تمويل يصل لـ300 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن بنك التنمية الإجتماعية عن عدة شروط وإجراءات الحصول على تمويل الخريجين بحد أقصى يصل إلى 300 ألف ريال، لجميع خريجي الدبلومات الصناعية والمعدين للتدريس، وجميع حاملي المؤهلات تخصص درجات البكالوريوس في نفس النشاط الذي سيتم تمويله.

وأعلن بنك التنمية الإجتماعية أن الهدف من التمويل هو استيعاب المؤهلين للعمل الحر من جميع خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعيدين للتدريس، بواسطة برنامج خاص لتلبية جميع احتياجاتهم، ولدعم تأسيسهم لمشاريع صغيرة أو ناشئة تتوافق مع خبرتهم ومؤهلاتهم العلمية.

كما أعلن بنك التنمية الإجتماعية شروط للحصول على تمويل الخريجين، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام، وأن يكون متفرغ لتشغيل مشروعه، أو يقوم بتعيين مدير للمشروع يكون سعودي الجنسيه ويمتلك خبرة وكفاءة.

ويجب أن يتيح الوضع المالي للمتقدم حصوله على التمويل، ويقوم بتعبئة نماذج التقديم الخاصة بكل برنامج، ويتم إكمال جميع المتطلبات الأخرى التي تتعلق بعملية التقييم وإتمامها والتي يتم اتباعها في بنك التنمية الإجتماعية، وأن يكون ضمن المشاريع التي يقوم بتمويلها البنك، وأن يمتلك قيمة مضافة الإقتصاد الوطني، وأن يكون تحت التأسيس أو جديد لم يمر على تأسيسه أكثر من 3 سنوات، ولا يتجاوز مبلغ التمويل 300 ألف ريال وفقا لما أعلنه بنك التنمية الإجتماعية.

ووفقا لما ذكره بنك التنمية الإجتماعية فإنه يجب تقديم ضمانات السداد بما لا يقل عن 50% من قيمة التمويل الذي يتطلب من البنك، كما يتم دفع رسوم الخدمة، ويجب اجتياز المقابلة الشخصية، وعند إجراء المقابلة الشخصية يجب احضار أصل البطاقة الشخصية، وجميع أصول المؤهلات الدراسية والشهادات والخبرات التي سجلت في طلب التقديم.

ويجب أن يتم تقديم عرض توضيحي باوربوينت لفكرة المشروع ولا تزيد مدته عن 20 دقيقة، ويجب أن يتم التوقيع على إقرار الاستعداد عن طريق توفير الضمانات التي تتطلب في طلب التمويل، وفقا لما تم إعلانه من بنك التنمية الإجتماعية، وبعد توقيع العقد، يجب إحضار أصل السجل التجاري، وجميع التصاريح اللازمة لإقامة مشروع، وتوفير الضمانات المتطلبة لطلب التمويل، وفقا لشروط ومتطلبات بنك التنمية الإجتماعية.