نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد في جمعية دبي الخيرية لتقديم طلب مساعدة مالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد في جمعية دبي الخيرية واحد من الخدمات التي قدمتها الجمعية للتسهيل على المواطنين الراغبين في تقديم طلب مساعدة من جمعية دبي الخيرية سواء الأيتام أو الغارمين، أو أصحاب الدخل الضعيف في الإمارات العربية المتحدة، وقد سعى الكثير من الأشخاص إلى معرفة طريقة طلب المساعدة، والتي تتم من خلال حجز الموعد وفق ما سنقدمه لكم.

حجز موعد في جمعية دبي الخيرية

وضعت جمعية دبي الخيرية عدد من القواعد كي يتم تقديم طلب المساعدة، من بينها حجز الموعد الذي سيتم من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل حساب من خلال موقع الجمعية الإلكتروني، ثم قم بالاتصال على رقم الجمعية 042682000.

ينبغي على المواطنين تقديم الأوراق الثبوتية بالكامل إلى الجمعة حينما يتم حجز موعد، لتقديم نموذج طلب المساعدة.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب مساعدة من جمعية دبي الخيرية

أما عن الأوراق والمستندات المطلوبة كي يتم تقديم طلب الحصول على المساعدة فهو يتمثل في:

بيان موثق يُفيد بالحالة الاجتماعية والمادية التي عليها طالب المساعدة.

بيانات التواصل بالكامل، بالإضافة إلى عنوان السكن.

بيان بقيمة الدخل الذي يحصل عليها صاحب طلب المساعدة، على ألا يكون قد مر عليه أكثر من ثلاثة أشهر.

شهادة وفاة الزوج في حالة تقديم الطلب من قِبل الأرملة، أو شهادة موثقة بالطلاق صادرة من الجهات المختصة.

بيان بحساب مصرفي للستة أشهر الأخيرة من البنوك الإماراتية.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية، ونسخة منها، وصورة من جواز السفر.

طريقة التسجيل في جمعية دبي الخيرية كمتبرع

وتقبل جمعية دبي التبرعات من كافة الجهات، وعلى من يرغب في تقديم التبرع، أن يقوم بالتسجيل من خلال موقع الجمعية الرسمي، فيقول بالنقر على تسجيل كمتبرع، وإدخال البيانات المطلوبة، ثم النقر على تبويب تسجيل، وبعدها يتم اختيار وسائل التبرع المتاحة لديك، سواء التوجه إلى مقر الجمعية، أو من خلال التحويل البنكي.

والجدير بالذكر، أن جمعية دبي تعمل على توفير مندوبين للوصول إلى أماكن عدة، في مدينة دبي الإماراتية من أجل التسهيل على كافة المواطنين في الدولة، كما يمكن التبرع عبر الماكينات الإلكترونية.