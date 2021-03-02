madrasati.sa رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 بالمملكة العربية السعودية لكل طلاب المراحل المختلفة

في الوقت الحالي زادت عمليات البحث المكثفة عن رابط منصة مدرستي التعليمية في المملكة العربية السعودية، والتي تم تفعيلها لكي تساعد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي” على استكمال العملية الدراسية من خلالها مع بداية العام الدراسي الجديد، وكان الهدف الرئيسي من انطلاق المنصة هو الحفاظ على سلامة الطلاب والطلبات في المملكة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تطبيق خطة التعليم أون لاين للنهوض بالعملية التعليمية وتوفير مستوى تعليم متفوق للطلاب من المنازل دون الحاجة للتوجه إلى المدارس.

منصة مدرستي التعليمية

جاءت منصة مدرستي التعليمية في الوقت التي قررت فيه وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أن يكون التعليم أون لاين من المنازل بعد تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل مخيف، ووفرت المنصة الكثير من الخدمات لتساعد الطلاب في مراحل التعليم المختلفة على استكمال المسيرة التعليمية، فوفرت لهم فيديوهات بها شرح كامل للدروس التعليمية المقررة عليهم من قبل أفضل نخبة من المعلمين، بجانب الاختبارات التقييمية التي يتم تقييم مستوى الطالب من خلالها.

رابط التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

حرصت المملكة العربية السعودية للحفاظ على سلامة أبنائها الطلاب، وقامت بتوفير منصة مدرستي التعليمية المليئة بالخدمات التي يحتاج لها الطلاب لاستكمال العام الدراسي، ولم يقتصر خدمات المنصة على الطلاب بل يمكن للمعلم التسجيل عليها وولي الأمر للمتابعة مستوى أبنائهم، ويتم التسجيل على المنصة إذا كان “طالب، معلم، ولي أمر”، ويتم دخول الطلاب لمتابعة الدروس المقررة عليهم من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الرسمي منصة مدرستي التعليمية.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

الدخول على جدولي,

اختيار المادة التي يرغب في متابعة دروسهم.

الضغط على كلمة حضور ليتم تسجيل حضور الطالب.