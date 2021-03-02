150 ألف ريال قرض العمل الحر بالتقسيط الميسر بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية

قرض العمل الحر هو أشهر قرض تابع إلى منتج نفاذ المقدم من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية وتم فتح التقديم على المرحلة الثانية من شهر جمادى الآخر لعام ١٤٤٢ لتسهيل التمويل النقدي والتمويل العيني الإسلامي بالمملكة العربية السعودية حيث ذلك القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فهو بدون فوائد بالتقسيط الميسر لمدة تصل لمدة 60 شهراً ولكن لابد قبل الحصول على تمويل منتج نفاذ لابد من أصدار وثيقة العمل الحر للحصول على القرض بالسعودية لذلك سوف نوضح لهم كل الشروط الواجبة للموافقة عليه في مقاله اليوم ومن أهم ما يميز قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين أنه يسمح بالتقديم عليه باستخدام الأونلاين من خلال رابط التقديم على قرض منتج نفاذ من أجل الحصول على تمويل العمل الحر عبر بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية

أهم مميزات الحصول على منتج نفاذ للعمل الحر بالسعودية للعاطلين والموظفين

الحصول على قرض العمل الحر من أكثر الأشياء التي عليها أقبال عالي في السعودية لأنها تخدم المواطن السعودي وتهدف إلى الحد من البطالة في المملكة العربية السعودية وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية لذلك يجب أن نتعرف على كافة المزايا التمويلية من أجل الحصول على تمويل العمل الحر كما يلي

القرض النقدي والعيني يمتاز بأنه تمويل متوافق مع أحكام الشريعة وتعاليم الإسلام وأحكامه الشرعية في المملكة

يصل التمويل إلى مائة وخمسون ألف ريال في حالة التمويل العيني فقط

يتم تسجيل صاحب القرض في التأمين الاجتماعي وكذلك الدفع الإلكتروني عند الحصول على مشروع أو تمويل من منتج نفاذ لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية

التقسيط الميسر لمدة تصل إلى خمسة سنوات بدون فوائد على تمويل العمل الحر المقدم من منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

منتج نفاذ قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية مرخص من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية المعروف باسم ساما

شروط الموافقة على تقسيط قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية

إصدار وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم بالإشراف على تمويل العمل الحر لدى بنك التنمية الاجتماعية

الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لابد أن يكون دخله الشهري لا يزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي

متاح التقديم من سن 21 إلى 60 سنة للحصول على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة العربية السعودية

يتم الموافقة على طلب تمويل العمل الحر للعاطلين والموظفين الحاملين فقط للجنسية السعودية

يجب للموظف السعودي داخل المملكة العربية السعودية عند التقديم على تمويل العمل الحر الذي يتبع منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة أن لا يزيد دخله الشهري عن أربعة عشر ألف ريال سعودي للحصول على القرض