جليس الأُنس …. الكاتبة / عائشة العلوني

جليس الأُنس .

عندما تلامس إحتياجاتك ، وتعرف ذاتك جيداً ،

الروح تعرف حينها ما الذي يسعدها

وكيف تكسب نفسك الشعور بالأمان الداخلي ،

لم يكن الجلوس بين الكثير من الناس مريح للبعض وأنا منهم

أعشق وحدتي ، بين أوراقي وأقلامي ، بين لوحاتي التي أرسمها بحبر خواطري ،

كذلك لم تكن الوحدة تطاق للبعض فالكثير يريد أن يلتف حوله الناس ،في مثل هذه الحالة إعتنق النصف

ستسأل نفسك وما هذا النصف ؟

أقول لك ،

لا تربط سعادتك بوجود طرف أخر،

ولا تجعل الوحدة سلاح لتشعر بأنك وحيد ،

الإرتباط بالأخر يأتي على هيئه صلة رحم ، صداقه ، إعجاب بشخص ،

والجلوس وحدك حب للنفس بأن تعطيها قسطاً من الأمل بأنها تستطيع

التأقلم مع كل الظروف

صادق الكتب والأقلام ، صادق الموسيقى ،إرحل بنفسك في عالمك ، أرسم أفكارك بألوان جميله ، تنمق في وحدتك وخلوك مع ذاتك ، تأمل في ملكوت الله ،طارد ذلك الشعور السيء في تجاويف صدرك ، إجعل لذاتك سماء تحلق بها ، مع هواياتك ، أشعل الشموع ، جهز فنجان قهوتك ، إستمع لموسيقى هادئة ، وابدأ مسيرتك ،

عندما تعرف ذاتك حتماً ستعرف كيف تدللها ، لاتركض خلف الأقاويل المحبطة ،

تجاوز كل المطبات التي يُخلفها البعض، لتقف عثرة في طريق وصولك ،

أتعرف ما هو الخيط المتين ، الرقيق في ذات الحين ؟

إنه الثقة بالنفس ، نعم ، كثيراً منا يستمع إما لصوته الداخلي الذي غلفه اليأس

أو لأهاجيز المتواطيئين مع الخيبة ،

الصنيع الوحيد الذي تعلو به مع ذاتك ، أن تمنحها اليقين التام بقدرتها ،

أن تتحدث معها بأنها قادره للوصول ،

ثقف نفسك ، قف أمام مرآتك حدق بعينيك ، وحدث نفسك ، حينها ستكسر حاجز

التردد والخوف ستقف أمام الملايين بروح واثقه قويه ،

نعم نحن قادرون .