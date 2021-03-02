الخارجية الأميركية: سنضمن حصول المملكة على الأسلحة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها

بلادي – الرياض :

أكّدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستضمن حصول المملكة على الأسلحة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بشأن فرض عقوبات على قياديين حوثيين، إنهما حصلا على أسلحة من إيران لتهديد المدنيين والملاحة.

كما أكّد بلينكن على مواصلة واشنطن مساءلة الحوثيين عن أعمالهم الخبيثة والعدوانية، مضيفاً أنهم يقومون بخطف المدنيين وتعذيبهم ومنع وصول المساعدات.