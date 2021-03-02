بلادي – الرياض :
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام قد أصدر أمرًا بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بإطلاق النار من مسدس بحوزته على منشأة صحية.
وأوضح المصدر أن النائب أمر بالتحقيق معه فورًا لمعرفة الدوافع وراء جريمته، وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه، خاصة أن إطلاق النار يُعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام رقم 1 بتاريخ 1-1-1442 هـ.
وأكد أن النيابة العامة معنية بالحماية الجزائية للمنشآت العامة، خصوصا المنشآت الصحية ومنسوبيها، مشيرًا إلى أن الاعتداء عليها يعرض للمساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب العام يوجه بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول يطلق النار على منشأة صحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.