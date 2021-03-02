النائب العام يوجه بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول يطلق النار على منشأة صحية

بلادي – الرياض :

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النائب العام قد أصدر أمرًا بالقبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يقوم بإطلاق النار من مسدس بحوزته على منشأة صحية.

وأوضح المصدر أن النائب أمر بالتحقيق معه فورًا لمعرفة الدوافع وراء جريمته، وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه، خاصة أن إطلاق النار يُعد من الجرائم الموجبة للتوقيف وفقًا لقرار النائب العام رقم 1 بتاريخ 1-1-1442 هـ.

وأكد أن النيابة العامة معنية بالحماية الجزائية للمنشآت العامة، خصوصا المنشآت الصحية ومنسوبيها، مشيرًا إلى أن الاعتداء عليها يعرض للمساءلة الجزائية المشددة طبقًا للأنظمة.