“المرور ” يوضّح التجهيزات اللازمة في المركبة لتعزيز السلامة أثناء القيادة

بلادي – الرياض :

شدّدت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة وجود التجهيزات اللازمة في المركبة، ما يعزز من السلامة المرورية أثناء القيادة.

وأوضحت أنه يلزم لقيادة أي مركبة توافر التجهيزات اللازمة بها عند سيرها، التي تشمل الأنوار الأمامية والخلفية والمكابح وما في حكمها.