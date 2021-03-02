“الوحدات العقارية” يتيح الحصول على “شهادة الفرز” إلكترونياً

بلادي – الرياض :

أعلن برنامج فرز الوحدات العقارية، اليوم (الثلاثاء)، عن إتاحة الحصول على شهادة “الفرز” إلكترونيًا للمستفيدين، وذلك بهدف تسهيل التصرف بالوحدة، والحصول على خدمات الجهات التمويلية.

وأشار إلى أن “شهادة الفرز” هي وثيقة إلكترونية رسمية صادرة باسم مالك الوحدة العقارية، تتضمن بيانات الوحدة العقارية بعد إصدار صك ملكية مستقل للعقار.

وأوضح أنه يمكن الحصول على الشهادة في أي وقت من خلال برنامج “فرز الوحدات”، للتيسير على مالك الوحدة في التصرف بها حال البيع أو الشراء أو التأجير.

وأضاف أن الشهادة تُمكن مالك الوحدة أيضًا من الحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات الخدمية والتمويلية، والتي تتطلب الحصول على الشهادة لمعرفة مخطط الوحدة العقارية المفروزة وبياناتها.