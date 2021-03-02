القبض على مواطن أطلق النار على مركز صحي في الرياض لمنعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية

بلادي – الرياض :

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول يطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي بأحد الأحياء السكنية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهم مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد قام بإطلاق النار بسبب منعه من الدخول إلى المركز الصحي لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.

وأكد أنه ضُبط بحوزته السـلاح المستخدم (مسدس)، وقد جرى إيقافه واتُّخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.