مواطن يكتشف ثغرة في نظام وزارة الطاقة الأمريكية ويتمكن من إغلاقها

بلادي – الرياض :

تمكن الشاب شديد نواف المطيري من اكتشاف ثغرة خطيرة في النظام الأمني لوزارة الطاقة الأمريكية، ونجح في إغلاقها.

وأكد “المطيري” بحسب “أخبار24″، أنه بعد اكتشافه لتلك الثغرة، تم تأكيدها من قبل وزارة الطاقة الأمريكية، التي تعاونت معه من أجل إغلاقها.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة الأمريكية لديها سياسة في حالة اكتشاف ثغرة في أنظمتها، فيحق لك إبلاغها بها، والتعاون معها على إغلاقها.

وحصل المطيري على عدة اعترافات دولية لاكتشافه العديد من الثغرات، أحدها من وزارة الصحة الأسترالية، وآخر من شركة “جنرال إلكتريك”، ومؤخرًا وجهت جامعة هارفارد الأمريكية خطاب شكر للمطيري، بعد اكتشافه ثغرة في نظام أمن المعلومات بها.