أثر الفنان عبدالعزيز العشر عبر جدران التاريخ

دوت الخليج – جدة الفنان عبدالعزيز العشر يُزيّن الأثير والأثر في الفن ؛ ومن الفن الموشّح بإحساسه وبصمته الخاصة في أعماله التي أقام لها معرضا شخصيا له ؛ وهو الثالث في خلال مسيرته الفنيه ؛ معرض ( الأثر ) ؛ وينطلق بأعماله الفنيه بحرية فرديه بتفاعله مع الرموز والأسرار التي رافقت مساحاته البيضاء في جدرانيات تحمل الذكريات والرسائل وكأنها روايات بعثرتها السنين بانسيابية وتكوينات خاصة به وباستنطاق الجمالية من خلال الفن البصري الذي يطرحه ؛ ورموزه العشوائية العفوية بإيهامه التشكيلي التي تنطلق على تلك المساحات التي بصمت وصخب الأثر فيها بآنٍ معاً ؛ فيعمل على معاصرة الفن برؤيته ووفق أسلوبه برسم ما حوله وما تنطق به مشاعر أعوامه وآثارها المتأجّجه أحاسيسا بتلك الرموز التي نجدها في الشارع واقعيا ؛ وينقلنا بتوثيق تحرُّكي بصري لها بفن خاص يحمل عنوان ( ويبقى أثر الفنان عبدالعزيز العشر عبر التاريخ ) يسمو فنه بروح الديناميكية المعبرة لانسيابية فنه . *قراءة الفنانة التشكيلية مها زغلول

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