نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق استرداد المدفوعات الحكومية من الراجحي والبنك الأهلي ووزارة المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استرداد المدفوعات الحكومية الخدمات المتبقي شأن يهم كل المواطنين، حيث أتاحت الحكومة إمكانية استرجاع مبلغ المدفوعات الحكومية من خلال عدة طرق سهلة وبسيطة، من أجل تسهيل الإجراءات والشؤون الحكومية بسرعة إلكترونياً، وتستطيع أن تعيد رصيد الجوازات، المرور..وغيرها من المبالغ المدفوعة لدى الحكومة ويوجد فائض منها، ولمعرفة هل يوجد رصيد متبقي أم لا من خلال الاستعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات الحكومية المتبقي عبر أبشر وزارة الداخلية بخطوات بسيطة ضمن الخدمات المتاحة لاسترجاع رصيد المدفوعات.

أسباب استرجاع المدفوعات الحكومية

للحصول على استعادة لـ مبالغ مدفوعات الحكومية المتبقي يمكن تقديم طلب به سبب يوضح أحقية استرجاع تلك الأموال مرة أخرى لصاحبها وهي تتضمن في النقاط التالية:-

في حالة إن لم يحصل الشخص على الخدمة التي تم ودفع قيمتها فيحق له طلب استعادة المبلغ المدفوع.

إذا كان الشخص محتاج لهذه الأموال أشد احتياجاً.

في حالة رغبة المواطن في العدول عن هذه الخدمة.

إذا قام الشخص بدفع قيمة الخدمة أكثر من مرة.

إن لم يتم تفويض للشخص بمدفوعات محددة.

إذا لم يقم الشخص بإقرار المدفوعات التي سٌحبت من بطاقته الائتمانية.

استرجاع رصيد المدفوعات الحكومية من الجوازات

ضمن طرق استعادة المدفوعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، سواء من خلال البنوك كما هو موضح بالشرح أسفل المقال أو عبر أبشر الجوازات من الخدمات الإلكترونية التي تضم القطاعات تشمل المرور، الأحوال المدنية، ديوان الوزارة الذي من خلاله استعلام عن رصيد مدفوعات الخدمات الحكومية المتبقي،..وغيرها من الخدمات العديدة.

استرداد المدفوعات الحكومية عن طريق وزارة المالية

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة المالية إمكانية استرداد المدفوعات الحكومية منذ عدة شهور تسهيلاً على المواطنين في استعادة النقود الخاصة بهم، وذلك من خلال خمس طرق لاسترجاع تلك المبالغ وهي على النحو التالي:-

الاتصال على الرقم الموحد لوزارة المالية 19990.

التواصل على البريد الإلكتروني [email protected]>

عبر الموقع الرسمي على تويتر وزارة المالية.

من خلال خدمة المحادثات المباشرة لوزارة المالية.

تعبئة نموذج اتصل بنا عبر الوزارة.

طرق استرداد المدفوعات الحكومية

لاسترجاع مبلغ المدفوعات الحكومية المتبقي سواء الجوازات أو المرور فمن خلال أي فرع في مناطق المملكة، ويمكن الاستفسار عبر خدمة العملاء على رقم 9220020405 أو عبر مواقع التواصل تويتر على الصفحات الرسمية للجوازات أو المرور…وغيرهم.

استرداد مبلغ المدفوعات الحكومية من بنك الراجحي

لابد أن يكون لديك حساب شخصي على الموقع.

تسجيل الدخول على بنك الراجحي.

اختار قائمة المدفوعات ومنها المدفوعات الإلكترونية.

ثم حدد نوع الخدمة سواء الجوازات، المرور، رخصة قيادة…وغيرها.

حدد نوع الطلب.

ثم عليك تعبئة البيانات لديك.

وسوف تظهر رسالة بإتمام العملية بنجاح.

استرداد المدفوعات الحكومية من البنك الأهلي

لابد أن يكون لك حساب شخصي مسجل عبر الموقع الإلكتروني لبنك الأهلي التجاري.

سجل دخول ثم اذهب لسداد الفواتير من قائمة الخدمات.

ومنها الضغط على مدفوعات سداد الخدمات الحكومية.

يليها طلب استرداد، ومنها حدد على نوع الخدمة التي تريد استرجاع المبلغ منها سواء الجوازات، رخصة قيادة..وغيرهم.

اكتب رقم الحساب الذي يتم إرسال المبلغ عليه.

ثم عليك كتابة الرقم السري، وبعد ذلك اضغط على تقديم طلب استرداد.

سوف تظهر رسالة بأن تمت العملية بنجاح.

مع العلم بأن عملية استعادة مبالغ المدوعات الحكومية المتبقي تتم في غضون 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة تأخرها يمكنك الاتصال بالبنك الذي قمت بطلب استعادة المدفوعات منه.

ملحوظة/ استعادة المبالغ من بنك الأهلي مثلها مثل طريقة استرداد مبلغ الخدمات المتبقي من بنك الراجحي، وكما هي موضحة بالفيديو لكل بنك وطلبات الاسترداد.