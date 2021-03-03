طريقة تسجيل الحضور على منصة مدرستي للتعليم عن بعد في مختلف المواد الدراسية 1442

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإجراء العديد من التحديثات على المنصة الخاصة بها للتعليم عن بعد وهي منصة مدرستي الإلكترونية، حتى تتمكن من جعل الطالب يقوم بإثبات عملية الحضور في مختلف الحصص الدراسية له على مدار الفصل الدراسي، للتعرف على فعالية الطلاب في الاشتراك في اليوم الدراسي من عدمه، وذلك من خلال قيام الطالب بتسجيل الدخول على المنصة، ومن القائمة اختيار أيقونة جدولي، واختيار المادة الدراسية التي يرغب في الحضور بها والنقر على الحضور.

طريقة تسجيل الحضور في منصة مدرستي التعليمية

تسعد تلك التقنية على التعرف على مدى تفاعل الطلاب في اليوم الدراسي وحضورهم للحصص الافتراضية، حتى تتأكد الوزارة من أن تلك الخطوة تجدي نفعاً، يقوم الطالب بتسجيل الدخول على الموقع من خلال الدخول على منصة مدرستي الإلكترونية، وتسجيل الاسم وكلمة المرور التي حصل عليهم الطالب من الإدارة التعليمية التابع لها، مع العلم أن البيانات هي نفس بيانات الطالب على نظام نور التعليمي، وهنا يتمكن الطالب من الاستفادة بجميع خدمات المنصة التي تقدمها إلى كافة الطلاب المنتسبين إلى نظام التعليم في المملكة بمراحله الثلاث.

منصة مدرستي التعليمية في السعودية

كانت منصة مدرستي التعليمية هي الحل الفوري التي توصلت له وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حتى تتمكن من استئناف العملية التعليمية بعد القرار الملكي الصادر بإغلاق المدارس وقت انتشار جائحة فيروس كورونا، مما حفز الوزارة للعمل على الفور للحصول على حلول بديلة تمكنها من التصدي لتلك الأزمة ومواكبة العملية التعليمية، ومع عودة الفصل الدراسي الثاني تم الإعلان عن العمل بنظام التعليم عن بعد لمدة أول سبع أسابيع من الفصل الدراسي، ثم امتدت لأسبوعين آخرين لتفشي المرض في البلاد.