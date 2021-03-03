أهم قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء 1442 برئاسة الملك سلمان

انعقدت جَلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” ، عبر الاتصال المرئي عن بعد وخلال هذه الجلسة أستعرض وزير الاعلام “ماجد القصيبي” تقرير أنشطة المرأة في الاعمال والقانون 2021 الذي صدر من خلال البنك الدولي، وتصنيفها علي مستوي الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومدي تحقيق رؤية 2030 لتعزيز دورها، في مختلف المجالات وخلال الجلسة تم متابعة مستجدات الجائحة علي المستويين المحلي والدولي.

جلسة مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء

مع استمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي يتبعها كل من المقيمين والمواطنين، والتأكيد علي ضرورة مواصلتها والالتزام بها والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، واثني مجلس الوزراء علي دون منظومة الدفاع الجوي، وتم الاطلاع علي الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجلسة من خلال لجنة الاقتصاد وهيئة الخبراء، وتم من خلالها اتخاذ القرارات التالية.

تفويض وزير الشئوون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو ما ينين عنه بالتباحث مع كرواتيا فيما يخص مذكرة التفاهم المشتركة في مجال الإرشاد والدعوة، والتوقيع عليها مع رفع نسخة نهائية لاستكمال الإجراءات. الموافقة علي مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون بين المملكة العربية السعودية، فيما يخص المجال الإذاعي والتلفزيوني مع شبكة وورلد الكورية. تفويض وزير الإعلام أو ما ينيب عنه للتباحث مع الجانب الكوري، بخصوص مشروع التوقيع علي مذكرة التفاهم. الموافقة علي الاتفاقية التي بين السُّعُودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم، بشأن تأسيس مركز إقليمي للجودة والتميز في التعليم، تحت رعاية اليونسكو. تحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض إلي هيئة عامة تحمل أسم هيئة الصحة العامة، والموافقة علي الترتيبات اللازمة لتنظيمها. تعديل نظام تنظيم الهيئة السُّعُودية للمدن الصناعية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 235 ) وتاريخ 27 / 8 / 1422هـ. اعتماد نظام الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وهيئة تنمية الصادرات لمدة عامين ماليين سابقين. إضافة ممثل لكل من وزارتي الصحة والتعليم للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في هيئة حقوق الإنسان. ترقية كل من المشرف على المزارع الحكومية بالمرتبة الـ 15 في وزارة البيئة والمياه والزراعة. وترقية مدير عام مكتب وزير الدولة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. ترقية مدير عام المكتب الرئيسي لرعاية الشباب بالمرتبة الـ 14 في وزارة الرياضة.

وأطلع مجلس الوزراء خلال جلسته علي مجموعة من الموضوعات الهامة مثل تقرير هيئة الهلال الأحمر السعودي، وكذلك هيئة السوق المالية السعودية، كما أتخذ مجموعة من القرارات الهامة.