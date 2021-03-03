“التحالف”: رصد نشاط عدائي باستخدام طائرات مسيرة من مناطق سيطرة حوثية واعتراض إحداها

بلادي – الرياض : أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأربعاء)، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” في المنطقة الجنوبية. وأوضح “التحالف” أنه يرصد ويتابع نشاطا عدائيا باستخدام طائرات مفخخة من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وأبان أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية لتحييد مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية وفق القانون الدولي الإنساني.

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