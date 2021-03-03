الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قائدين عسكريين بمليشيا الحوثي الإرهابية

بلادي – الرياض :

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أمس (الثلاثاء)، عقوبات على شخصين رئيسيين من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأشار “أوفاك” إلى أن الشخصين المدرجين هما رئيس أركان القوات البحرية في مليشيا الحوثي، منصور السعدي، لتدبيره هجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، وقائد القوات الجوية المتحالفة مع الحوثيين، أحمد علي الحمزي، لتنفيذه ضربات موجهة بدون طيار، مؤكدًا أن هذين القائدين تلقوا تدريبات في إيران وتورطا في تهريب أسلحة إيرانية إلى اليمن.

وقالت مديرة مكتب أوفاك، أندريا م. جاكي، إن الولايات المتحدة تدين تدمير المواقع المدنية على يد المقاتلين الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات، لافتة إلى أن الإجراء يهدف إلى فرض حظر على ممتلكات الأشخاص الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وبموجب هذه العقوبات، تُجمد كل الممتلكات والمصالح التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها لدى أوفاك.

كما تُحظر أي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين بنسبة 50% أو أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، كما تُحظر كل تعاملات المواطنين الأمريكيين، أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين.

وتشتمل عمليات الحظر على القيام بأي مساهمة أو توفير أي أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور، له أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من شخص مماثل.