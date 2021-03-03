“الرميان”: سننظر في طرح المزيد من أسهم “أرامكو” عند تحسن ظروف السوق

بلادي – الرياض :

قال رئيس مجلس إدارة “أرامكو السعودية” ومحافظ “صندوق الاستثمارات العامة”، ياسر الرميان، إنه سيتم النظر في طرح المزيد من أسهم شركة “أرامكو” عندما نرى تحسنا في ظروف السوق، وزيادة الإقبال من طرف مختلف المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد صرح في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في يناير الماضي، إنه سيتم طرح المزيد من أسهم “أرامكو السعودية” خلال السنوات القادمة، وسوف يتم تحويل المتحصلات لصندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخها في استثمارات داخل وخارج المملكة.

وأضاف الرميان، خلال مشاركته في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة، أن الصندوق لا ينظر إلى استثماراته من الجانب المالي فقط، وإنما ينظر إلى الأسهم الخاصة والمشروعات الجديدة، لا سيما تلك المرتبطة بالمستقبل الأخضر.

وبيَّن أن إستراتيجية الصندوق فيما يخص الطاقة المتجددة تعكس رؤية المملكة، مضيفا أنه بحلول 2032 سيكون أكثر من 50 % من استخدام الطاقة في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة، و50 % الأخرى ستعتمد على مصادر أخرى أهمها الغاز.