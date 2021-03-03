حكم قضائي يُلزم بلدية المجاردة بدفع 150 ألف ريال تعويضاً عن وفاة الطفلة “جنى الشهري”

بلادي – الرياض :
صدّقت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة عسير على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بأبها ضد بلدية المجاردة بدفع مبلغ 150 ألف ريال لأسرة الطفلة جنى الشهري، التي توفيت بسبب ماس كهربائي في أعمدة الإنارة.
وقالت والدة الطفلة وفقاً لـ “الوطن” إن البلدية ما زالت تماطل في الدفع رغم صدور الحكم في الثاني من شهر ربيع الثاني الماضي، وتمت إحالة الموضوع إلى مدير إدارة الشؤون المالية ببلدية المحافظة، مشيرةً إلى أن ملايين الدنيا لا تعوضها عن ابنتها التي فقدتها.
وكشف عبدالله الشهري “عم جنى” في وقت سابق، أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة الطفلة بالصعق الكهربائي الذي تعرضت له، بعد لمسها عمود إنارة في أحد الأماكن العامة بمحافظة المجاردة خلال الاحتفال باليوم الوطني.
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