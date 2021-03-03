ممرضة تزعم إصابتها بالسرطان نتيجة تسرب إشعاعي من غرفة الأشعة بجامعة المدينة.. والجامعة تعلق

بلادي – الرياض :

أصيبت ممرضة تعمل في المركز الطبي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ عام 1411 هـ بسرطان الثدي، زاعمة أن سبب إصابتها هو تسرب إشعاعي من غرفة الأشعة في الجامعة.

وقالت الممرضة وفقاً لـ”عكاظ”، إنها راجعت مركزاً طبياً خاصاً وأكدت الفحوصات الطبية إصابتها بسرطان الثدي، مبينةً أن الجامعة تخلت عنها ولم تقدم لها أي دعم خلال مراجعتها مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض لمدة عام كامل، استأصلت خلاله الثدي وقامت بعمل العلاج الإشعاعي.

وطالبت الجامعة بتعويضها عن الضرر الذي لحق بها جراء تسرب الإشعاع، وصرف بقية حقوقها في التقاعد وإعادتها للعمل بنظام التعاقد نظراً لحالتها الصحية، في الوقت الذي أكد فيه فحص أجرته مؤسسة طبية على غرفة الأشعة بمركز الجامعة وجود تسريب من باب غرفة الأشعة المقطعية.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور حسن العوفي، أنه جارٍ النظر في شكوى الممرضة، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة حث على العناية بجميع منسوبيها بصفة دائمة مع الحرص على سلامة بيئة العمل وفق المعايير والضوابط.