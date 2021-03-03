بلادي – الرياض :
أصيبت ممرضة تعمل في المركز الطبي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منذ عام 1411 هـ بسرطان الثدي، زاعمة أن سبب إصابتها هو تسرب إشعاعي من غرفة الأشعة في الجامعة.
وقالت الممرضة وفقاً لـ”عكاظ”، إنها راجعت مركزاً طبياً خاصاً وأكدت الفحوصات الطبية إصابتها بسرطان الثدي، مبينةً أن الجامعة تخلت عنها ولم تقدم لها أي دعم خلال مراجعتها مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض لمدة عام كامل، استأصلت خلاله الثدي وقامت بعمل العلاج الإشعاعي.
وطالبت الجامعة بتعويضها عن الضرر الذي لحق بها جراء تسرب الإشعاع، وصرف بقية حقوقها في التقاعد وإعادتها للعمل بنظام التعاقد نظراً لحالتها الصحية، في الوقت الذي أكد فيه فحص أجرته مؤسسة طبية على غرفة الأشعة بمركز الجامعة وجود تسريب من باب غرفة الأشعة المقطعية.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور حسن العوفي، أنه جارٍ النظر في شكوى الممرضة، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة حث على العناية بجميع منسوبيها بصفة دائمة مع الحرص على سلامة بيئة العمل وفق المعايير والضوابط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ممرضة تزعم إصابتها بالسرطان نتيجة تسرب إشعاعي من غرفة الأشعة بجامعة المدينة.. والجامعة تعلق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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