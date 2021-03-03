“المسند”: أبريل ومايو يشهدان أكثر العواصف الغبارية خلال العام

بلادي – الرياض :
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إن الإحصاءات تظهر أن شهري أبريل ومايو يشهدان القدر الأكبر من العواصف الغبارية على مدار العام.
ونصح المسند مَن يعتزم حضور أو إقامة مناسبة أو فعالية خارجية بأن ينظمها قبل أو بعد شهري أبريل ومايو.
من جانب آخر، توقع المسند أن تنخفض درجات الحرارة مجددًا حتى يوم الأحد المقبل، حيث تعاود الارتفاع.
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