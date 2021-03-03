“محافظ الجمارك” يفتتح المرحلة الأولى من إعادة تأهيل جمرك مطار الرياض

بلادي – الرياض :

افتتح محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد الحقباني، أمس (الثلاثاء)، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إدارة جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ويهدف المشروع، الذي صُمم وفق الهوية الجديدة للهيئة، إلى تحسين بيئة العمل بجمرك مطار الملك خالد الدولي ورفع جودة الخدمات الجمركية المقدمة لعملاء الجمارك وتحسين تجربتهم.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3000 متر مربع، بطاقة استيعابية 136 موظفًا، ويستهدف المشروع تسريع الإجراءات وتحسين معدل الأداء بالجمرك، واستحداث قاعة تدريبية تتسع لأكثر من 30 متدربًا.

كما يتضمن الموقع منطقة ترفيهية تشمل ناديا رياضيا وترفيهيا، واستحداث 4 قاعات للاجتماعات، و3 مناطق للخدمة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أن بيئة العمل في كل مباني الهيئة لن تقل عن مستوى جمرك مطار الملك خالد، لافتًا إلى كونها بيئة عمل تناسب الموظف الجمركي والمتعاملين مع الجمارك.