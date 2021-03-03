بلادي – الرياض :
افتتح محافظ الهيئة العامة للجمارك، أحمد الحقباني، أمس (الثلاثاء)، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل إدارة جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
ويهدف المشروع، الذي صُمم وفق الهوية الجديدة للهيئة، إلى تحسين بيئة العمل بجمرك مطار الملك خالد الدولي ورفع جودة الخدمات الجمركية المقدمة لعملاء الجمارك وتحسين تجربتهم.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3000 متر مربع، بطاقة استيعابية 136 موظفًا، ويستهدف المشروع تسريع الإجراءات وتحسين معدل الأداء بالجمرك، واستحداث قاعة تدريبية تتسع لأكثر من 30 متدربًا.
كما يتضمن الموقع منطقة ترفيهية تشمل ناديا رياضيا وترفيهيا، واستحداث 4 قاعات للاجتماعات، و3 مناطق للخدمة.
وأكد محافظ الهيئة العامة للجمارك أن بيئة العمل في كل مباني الهيئة لن تقل عن مستوى جمرك مطار الملك خالد، لافتًا إلى كونها بيئة عمل تناسب الموظف الجمركي والمتعاملين مع الجمارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “محافظ الجمارك” يفتتح المرحلة الأولى من إعادة تأهيل جمرك مطار الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.