شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأربعاء

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 331 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 5 حالات وفاة ، و 351 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 378333 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 369277 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6510 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :