مواعيد عمل جرير في المملكة 2021 وكافة فروع مكتبة جرير

مواعيد عمل جرير في المملكة 2021 يبحث نها الكثير الراغبين في شراء أو تقسيط سلع أو جولات في المملكة وكذلك يبحثوا عن أماكن الفروع المنتشرة في المملكة وخارجها لكونها من اهم المكتبات التي تعرض كافة المستلزمات التي يحتاجها عملائها، وتقدم دائما مكتبة جرير العديد من العروض الجيدة بأسعار منخفضة للكاش وتقسيط مريح على مختلف السلع وقد أتاحت جرير وسائل الدفع من خلال الأنترنت أو بطاقة الائتمان أو الذهاب إلى المكتبة للإنهاء اجراءات التقسيط وفقا للشروط خاصة بها، وذلك انتشرت فروع كثيرة لمكتبة جرير في قطر والرياض وغيرها ويختلف دوام كل فرع عن الأخر وتعمل طوال أيام الأسبوع.

مواعيد عمل جرير في المملكة 1442

مكتبة جرير في مدينة الرياض مواعيد عملها الرسمية من يوم السبت إلى يوم الخميس يبدأ الدوام من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 مساء ولكن في يوم الجمعة من الساعة 4 مساءً وحتى الساعة 11 مساء. مكتبة الأحساء في شارع عين النجم مواعيد عملها الرسمية من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء أما في يوم الجمعة يكون مواعيد عملها من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 11 مساء. مكتبة طريق السيل بجوار ديوان المظالم في مكة المكرمة تكن مواعيد العمل الرئيسية لمكتبة جرير من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء وذلك من يوم السبت وحتى يوم الخميس أما يوم الجمعة فيبدأ الدوام من الساعة 4:30 مساء، وحتى الساعة 11 مساء.

فروع مكتبة جرير

فروع مكتبة جرير في الرياض: طريق الملك عبد الله حي الحمراء وطريق عمر بن عبد العزيز حي الربوة، البديعة طريق المدينة المنورة وبلازا طريق الملك خالد، شارع التخصصي مجمع بانوراما وطريق الدائري الشمالي حي المصيف المخرج رقم 6. فروع مكتبة جرير في جدة: أسواق الحجاز طريق مكة جدة والجماعة بلازا مجمع الجامعة، طريق الأمير ماجد حي الصفا وشارع الأمير محمد بن عبد العزيز حي الرحاب. فروع مكتبة جرير في الخبر: شارع الأمير تركي في طريق الكورنيش وفي طريق الأمير فيصل وفي مجمع الراشد شارع فراس بن النضر. فرع مكتبة جرير الجبيل في مركز الحويلات في شارع الحويلات. فرع مكتبة جرير فرع القصيم في مجمع عنيزة.

والجدير بالذكر تختلف المواعيد الخاصة بالعمل في مكتبة جرير من فرع لآخر بمدة زمنية تتراوح من 10 دقيقة إلى 30 دقيقة في كل فترة.