أضافه تابعين في حساب المواطن عن طريق الموقع الرسمي للبرنامج

أضافه تابعين في حساب المواطن حيث يبحث الكثير من المستفيدين من الدعم المالي المقدم لهم علي طريقة أضافه تابعين في حساب المواطن وقد جاء رد من المسؤولين عن البرنامج حول استفسار احد الأعضاء المستفيدين من انه لا يمكنه أضافه تابع في برنامج حساب المواطن وفي كل مرة يفشل في الإضافة من خلال برنامج حساب المواطن علي شبكة الأنترنت كما جاء استفسار من مواطن أخر يسأل فيه عن موعد فتح التسجيل للمتقدمين الجدد لصرف الدعم المقدم من البرنامج.

أضافه تابعين في حساب المواطن

فقد جاء رد المسؤولين عن البرنامج علي المواطن بأنة يمكنه أضافه تابعين معه علي الحساب الرئيسي للمستفيد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن بكل سهولة مع الأخذ في الاعتبار الشروط والضوابط التي وضعتها أدارة برنامج حساب المواطن في أضافه التابعين من خلال البرنامج ولإتمام عملية التسجيل بنجاح يجب أن يكون التابعين للمستفيد الأساسي متوافقين مع شوط البرنامج كما أضاف البرنامج بعض الضوابط الجديد وهي كلاتي :

تعليق التسجيل في البرنامج بالنسبة للمستفيدين الجدد.

وضع حد اقصي لمبلغ الاستحقاق الشهري.

أضافه بعد الضوابط والشروط الجديدة علي الفرد المستقل والمتقدم لصرف الدعم المالي.

أن يكون الفرد المستقل يبلغ من العمر 18 عام أو اكثر.

أن يكون معه أي من الأوراق التي تثبت الأتي ( عقد أيجاز مستقل أو عقد ملكية السكن المتواجد فيه أو أثبات وجودة في سكن جامعي أو معهد أو ملتحق بأحد الكليات العسكرية السعودية ).

طريقة أضافه تابعين في حساب المواطن

يمكنكم الآن أضافه تابعين في حساب المواطن عن طريق الدخول عبر رابط البوابة إلكترونية لحساب المواطن وتسجيل الدخول بالاسم ورقم المرور ثم نقوم بالدخول علي أيقونة تفاصيل الطلب ثم نقوم بالضغط علي بيانات التابعين وبعد ذلك نضغط علي أضافه تابع ثم نقوم بتعبة بيانات التابع الجديد ويجب أن تكون كافة البيانات المضافة صحيحة وبعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة نقوم بالضغط علي أضافه ثم حفظ وسوف يقوم البرنامج بمراجعة طلب الإضافة ويمكنكم متابعة العملية بعد ذلك عن طريق نفس الرابط السابق ذكرة.