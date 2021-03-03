نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل العمل الحر نفاذ 60 ألف ريال حتي 150 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل العمل الحر نفاذ من خلال نفاذ بنك التنمية الاجتماعية لذوي الدخل المنخفض والقليل والعاطلين والضمانين وذوي الاحتياجات الخاصة، الآن يمكنكم الحصول على تمويل نفاذ للعمل الحر وللذين لديهم فرصة عمل أو يرغبون في توسيع المشروعات الخاصة بهم، يهدف نفاذ تمويل العمر الحر إلي مساعدة شريحة كبيرة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية بشروط ميسرة لتطوير الأعمال وتكبير حجم المشروعات الصغيرة وتيسير الفرص على الراغبين في تنفيذها، خلال المقال الحالي سوف نتحدث عنها شروط تمويل العمل الحر أو شروط تمويل نفاذ للمشروعات الصغيرة في المملكة.

شروط تمويل العمل الحر نفاذ

هناك بعض الشروط القليلة التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية لمساعدة القائمين بالعمل الحر منها أن يكون عمر المتقدم لتمويل نفاذ اكبر من 18 عام وان يكون قد مر عام على تاريخ سداد ودفع أخر قرض قائم لدي بنك التنمية الاجتماعية.

الشرط الثاني هو أن يكون الحاصل على تمويل نفاذ سعودي الجنسية، مواطن سعودي حامل الهوية الوطنية، ويشترط أن يكون الدخل الشهري للحاصل على التمويل اقل من 14 ألف ريال سعودي في الشهر، وان يقوم طالب التمويل بتقديم ضماناً مقابل التمويل لدي البنك.

الشرط الثالث وهو يجب اجتياز الفحص الائتماني ويجب أن لا تتجاوز فترة السداد عن 40 شهراً ويقوم العميل بتحديد النشاط ومزاولة العمل الذي يرغب فيه ويريده بالإضافة إلي وجود وثيقة لثبات ذلك لدي البنك حتي يتم الموافقة علي طلب التمويل المقدم من العميل.

نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

واحدة من ضمن الشروط وهي حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر بمعني يجب أن يكون لدية وثيقة العميل الحر للممارسة العمل الحر والمهنة الخاصة به عند طلب التمويل، يتم الحصول على وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وذلك عن طريق بوابة العمل الحر من اجل تسجيل الراغبين في ممارسة المهن عبر البوابة الإلكترونية والتي تكون متوفرة خلال قوائم الوزارة التابعة لها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويمكنكم الدخول إلي رابط بنك التنمية الاجتماعية نفاذ والحصول على التمويل.

مبلغ تمويل نفاذ

يحصل المستفيد من تمويل نفاذ على مبلغ لا يتجاوز 60 ألف ريال سعودي ويصل التمويل العيني إلي 150 ألف ريال سعودي، كما يتم تحصيل رسوم رمزية من قيمة التمويل وذلك قبل دفعة للعميل ويوجد كذلك دعم دعم للرسوم لفئات العاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة ولفئات الضمانين.