نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الفحص الدوري للسيارات الجديد 1442 في السعودية.. اعرف تفاصيله في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام الفحص الدوري للسيارات الجديد 1442 اعتمده مجلس الوزراء السعودي برئاسة خدم الحرمين الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز، مما جعل المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن تفاصيل نظام الفحص الدوري للسيارات الجديد فيما يرغب البعض الإطلا ع على شروط الفحص الدوري على السيارات في السعودية وأماكنه على مستوي المملكة.

توفر وزارة الداخلية السعودية نظام الفحص الدوري للسيارات الجديد سواء على المركبات القديمة والجديدة بعد مرور 3 سنوات من الترخيص بالسير لأول مرة إذا لم تحدد الإدارة العامة للمرور مدة أقل من المطروحة لأسباب معينة وفق الفحص، ويكون الفخص الدوري للسيارات في السعودية من خلال مالكها أو أي شخص مفوص رسميًا من نظام أبشر أو تفويض رسمي آخر.

ضوابط نظام الفحص الدوري للسيارات الجديد

حددت الحكومة السعودية ضوابط نظام الفحص الدوري للسيارات الجديد لتشمل التالي:

يسمح لوكلاء السيارات أن يتم الفحص الفني الدوري للمركبات المصنوعة لديهم مع إمكانية حرية تسعير الخدمات.

يوفر لمراكز الصيانة المعتمدة عدة ضوابط مرفقة بالقرار بهدف الفحص الدوري الفني مع الحرية في تسعير الخدمة.

رفع القيمة المالية لخدمة فحص المركبات الى ١٤٥ ريال مراكز الفحص الحالية.

يطبق الفحص الفني الدوري على كل مركبة تجاوزت (السنة الميلادية أو، ٤٠،٠٠٠ ألف كيلو متر) أيهما أسبق.

تطبيق غرامة مالية ربما تصل إلى 50 ألف ريال في حال التلاعب بنتائج الفحص الدوري.

تتضاعف مع إغلاق المنشأة لمدة لاتتجاوز الشهر للمرة الثانية وشطب المنشأة في المرة الثالثة.

هناك مجموعة من شروط الفحص الدوري على السيارات في السعودية يجب على المقيمين في الممكلة معرفتها قبل تطبيق الفحص الدوري للسيارات وتشمل التالي:

السلامة والأمان على السيارة بنسبة 100%. تطبيق فحص الأجزاء السفلية للسيارة منها الاسطوانات والفرامل. إجراء فحص كل 6 شهور. إتمام الفحص الدوري عند السفر. تطبيق فحص دوري عند الإجراءات المرورية. تطبيق الدوري عند بيع أو شراء سيارة. عمل فحص دوري عند وجود أعطال في السيارة. عمل فحص دوري عند الإصلاح في المحركات أو هيكل السيارة.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته الأخيرة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقته على نظام الفحص الفني الدوري للسيارات وفق الضوابط الجديدة. وكانت أبرز هذه الضوابط “السماح لوكلاء السيارات بالفحص الفني الدوري للمركبات المصانة لديهم مع حرية تسعير الخدمة”. كما شملت الضوابط، السماح لمراكز الصيانة الأخرى والمعتمدة وفق الضوابط المرفقة مع القرار بعمل الفحص الدوري الفني مع حرية تسعير الخدمة”.