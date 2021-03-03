نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة مراكز الاتصال توفر وظائف خدمة عملاء لحملة الثانوية العامة فأعلي في المقال التالي

شركة مراكز الاتصال توفر وظائف خدمة عملاء تعتبر شركة مراكز الاتصال هي العلامة التجارية الأغلى في الشرق الأوسط والتي تقدم خدماتها لأكثر من 160 مليون عميل في 7 أسواق مختلفة حيث أصدرت شركة مراكز الاتصال عن تواجد وظائف متوفرة وهى خدمة عملاء للنساء والرجال لحملة الثانوية العامة فأعلي للعمل في منصات التواصل ومركز الاتصال في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية لذلك سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن نبذة عن شركة مراكز الاتصال والشروط الواجب توافرها لتقديم ومزايا العمل بالشركة في خدمة عملاء والهدف من الوظيفة وكيفية التقديم. الشروط الواجب توافرها لتقديم يجب على المتقدم أو المتقدمة أن تكون الجنسية سعودية. أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى. لا يشترط على المتقدمون الخبرة. يجب على المتقدم أو المتقدمة أن يكونوا يسكنوا في مدينة الرياض. ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 32 سنة. يشترط على المتقدم أو المتقدمة أن يكون لديهم مهارات تواصل عالية مع سلامة النطق والكلام. يجب على المتقدم أو المتقدمة أن يكون لديهم القدرة على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة. يتم إجادة استخدام الحاسب الآلي من مهارات مايكروسوفت أوفيس (سرعة الكتابة ومهارات بحث واستخراج المعلومات ). القيام بالقدرة على توفير جهاز حاسب آلي واتصال إنترنت في حال تطلب (العمل عن بعد). يتم المرونة للعمل في نوبات متغيرة. مزايا العمل بالشركة في خدمة عملاء أن يكون الراتب 5,500 ريال سعودي شهرياً. تكون مدة العمل يوميا 8 ساعات عمل يوميا. يتم القيام بالعمل بعقد دائم (يشمل تدريب على رأس العمل). يتم العمل خمسه أيام عمل في الأسبوع حيث يتم اخذ يومين اجازة أسبوعية. القيام بتأمين طبي للموظف حيث يشمل الزوجة والأبناء. تدريب قبل الالتحاق بالعمل. الهدف من وظيفة خدمة عملاء : يتم تقديم الخدمات للعميل والرد على الاستفسارات. كيفية التقديم التقديم متاح حالياً، وينتهي باكتمال العدد المطلوب. يتم التقديم من خلال إرسال سيرتك الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected] أيضا يتم التقديم من خلال الحضور مباشرة إلى مقر الشركة (الدور الأول بقسم الرجال) لإجراء المقابلة الشخصية مواعيد الحضور : من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً. 60 ألف ريال تمويل منتج نفاذ بدون فوائد بفترة سداد ميسرة للعمل الحر لدى بنك التنمية الوسوم عمر شويل - جدة شركة مراكز الاتصال توفر وظائف خدمة عملاء لحملة الثانوية العامة فأعلي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن اي مقال مسروق من موقعنا

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