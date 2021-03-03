“الشؤون الإسلامية”: إغلاق 8 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات كورونا

بلادي – الرياض : قررت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم (الأربعاء)، إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات كورونا بين صفوف المصلين. وأفادت الوزارة بأن مجموع ما تم إغلاقه خلال 24 يوماً بلغ 196 مسجداً، تم فتح 182 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، حرصا على سلامة وصحة المصلين.

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