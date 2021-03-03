“التجارة” تحجب متجراً إلكترونياً صينياً أنشأ 184 موقعاً لتسويق السلع المغشوشة

بلادي – الرياض : حجبت وزارة التجارة موقعا إلكترونيا صينيا مخالفا أنشأ 184 موقعاً لتسويق السلع المغشوشة، وذلك في خطوة استباقية لحماية المستهلك. وأوضحت اليوم (الأربعاء) أنها توصلت لجميع المواقع المخالفة، والمنشأة بعدة مسميات، وجميعها مرتبطة بالبريد الإلكتروني لمالك المتجر المحجوب. وأضافت أن أبرز مخالفات الموقع تتمثل في عرضه بضائع رديئة ومغشوشة، وتقديمه عروضا وهمية، ورفضه الاسترجاع والاستبدال. وأشارت إلى أن المنتجات التي كانت معروضة فيه: أجهزة إلكترونية، وحقائب وأحذية وملبوسات، وأجهزة العناية الشخصية، وعطورات ومستحضرات تجميل.

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