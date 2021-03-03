“الملكية الفكرية” تطلق برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع FTE

بلادي – الرياض :

أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، اليوم (الأربعاء)، برنامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع “FTE”.

وأوضحت أن الهدف من البرنامج، تسريع الفحص لعدد من مجالات التقنية والمنتجات المستهدفة، من خلال مسار فحص أسرع من العادي، وفق ضوابط وشروط محددة منشورة بموقع الهيئة.

وأشارت إلى أن المجالات المستهدفة هي: المجالات التقنية المستهدفة في رؤية المملكة 2030، ومن أهمها التقنيات الصديقة للبيئة، والمنتجات التي تساهم في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة.

وأضافت أنه من بين تلك المجالات أيضًا، تقنيات تساهم في التصدي للجوائح وانتشار الأمراض المعدية، ومنتجات منافسة ذات قيمة اقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى تقنيات ذات علاقة بالحج والعمرة.

وأعلنت أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة، الاطلاع على شروطها وضوابطها الخاصة، مبينة أنه في حال استيفاء الشروط يتم التقديم من خلال البوابة الرئيسية للهيئة، وإرسال طلب سريع عبر البريد الإلكتروني.