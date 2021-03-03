حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).

وتوقّع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض”.

كما تمتد تلك الحالة الجوية إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة مساءً.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 34 درجة مئوية في وادي الدواسر وشرورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف.