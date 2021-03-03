عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة يتجاوز المليون

بلادي – الرياض :

تجاوزت الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” في المملكة المليون، وذلك وفق آخر إحصائية لموقع وزارة الصحة.

وشهدت الـ 24 ساعة الأخيرة إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح، حيث بلغ عدد الجرعات الممنوحة نحو 118 ألف جرعة.

وارتفع عدد الجرعات المعطاة من 885.4 ألف حتى ظهر أمس (الثلاثاء) إلى مليون جرعة مساء اليوم (الأربعاء).

وجاء الارتفاع الكبير في أخذ اللقاح بعد توسع وزارة الصحة في المراكز، التي وصلت إلى 405 مركز، من بينها مواقع للحقن داخل المركبات.

وكانت المملكة قد دشنت المرحلة الأولى من تلقى اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

يُذكر أن الحقن يتم حالياً بلقاحي فايزر بيوتنك وأسترازينيكا، فيما تدرس الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 لقاحات جديدة.