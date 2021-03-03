“توكلنا” يطلق خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات

بلادي – الرياض : أطلق تطبيق “توكلنا” خدمة استعراض بيانات تأمين المركبات، مثل رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها وانتهائها واسم الشركة. وأوضح أنه للحصول على الخدمة يتم فتح لوحة البيانات، والضغط على إيقونة تأمين المركبات، ومن ثم عرض قائمة وثائق التأمينات، والضغط على الوثيقة واستعراض التفاصيل.

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