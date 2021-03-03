متحدث “الصحة” يستعرض غداً مستجدات اللقاح في مؤتمر كورونا

بلادي – الرياض : يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي مستجدات اللقاح، وذلك في المؤتمر الصحفي للوزارة يوم غد (الخميس) حول مستجدات كورونا. ويتناول المتحدث المؤشرات الوبائية والإحصائيات والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الإجابة عن أبرز الاستفسارات في وسم #شارك_ في_المؤتمر_الصحفي، عبر “تويتر”.

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