القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة المركبات والسطو على المتاجر في الرياض

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة مدينة الرياض القبض على 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر، لارتكابهم عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.
وأوضح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم (الأربعاء)، أن الجرائم تمثلت في سرقة المركبات، والسطو على المتاجر وسرقتها، وسلب الأشخاص تحت تهديد السلاح الناري.
وأشار إلى أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، تمكنت من استرداد 10 مركبات وضبط السلاح المستخدم، وجرى إيقاف المتهمين، واتٌخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
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