مركز شرائع مكة يقدم أمسية رياضية عن فوئد المشي والجري بعنوان ” جدد نشاطك”

دوت الخليج – أحمد السبيعي :

سرد رئيس مجلس إدارة جمعية مشاة الطائف الرياضية المرشد السياحي حسن حُمدي فوائد المشي العديدة والمفيدة لصحة الإنسان، مؤكد أن رياضة المشي مفيدة للصغار والكبار على حد سواء ، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية للمشي واختيار أوقات اوماكن ممارسة المشي بعناية جاء ذلك خلال مشاركته في الأمسية الرياضية التي أقامها مركز حي الشرائع ضمن فعاليات المبادرات الاجتماعية التي تنفذ الآن

وأوضح “حُمدي” خلال حديثه أن للمشي فوائد عديدة ذكر منها : حرق السعرات الحرارية الزائدة. ، والحفاظ على وزن صحي وتحسين اللياقة البدنية.، وكذلك الوقاية من الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، داء السكري النوع الثاني). ، إلى جانب أنه يساعد على خفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم. ، وتعزيز صحة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام. ، والحد من القلق أو الاكتئاب وتحسين المزاج. ،الحفاظ على مرونة المفاصل وقوة العضلات. إضافة إلى تحسين التوازن وتدفق الدم في الجسم.

وكان مركز حي الشرائع التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة وضمن أنشطة وفعاليات مبادراتهم الاجتماعية المقامة هذه الأيام في موقع ممشى حجز السيارات في طريق مكة المكرمة الطائف السريع قد أقام مساء اليوم الثلاثاء أمسية رياضية بعنوان “جدد نشاطك ” تضمنت جلستين تحدث في الأولى مرشد الهاكينج الأستاذ حسن حُمدي ، فيما التقى في الثانية بالحاضرين مؤسس فريق مسافات لهواة المشي المتخصص بالجري خالد يماني

حيث ذكر “يماني” خلال مشاركته فوائد الجري على صحة الإنسان، مؤكد أن ممارسة الجري يعتمد على قواعد عدة تأتي في مقدمتها ضرورة معرفة أساسيات الجري والبداية بالتدريج ، مشيرا في الوقت نفسه أن الجري رياضية غير مكلفة ولا تحتاج للكثير من التجهيزات وتوفير الإمكانيات

وأوضح ” يماني” أنه لابد لممارس الجري أن يتخير الحذاء المناسب الذي يتناسب مع قدمه ووزنه ، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة اختيار الزمان والمكان بعناية ، وارتداء الملابس المناسبة مع مرعاه سلامة القلب ومناسبة الجري لصحة ممارسة قبل البدء

وفي ختام الأمسية شارك الحاضرون ببعض المداخلات التي أظهرت التفاعل الكبير مع الأمسية ، وأدار الأمسية بكفاءة واقتدار مساعد مدير المركز مدير نادي النشامى الأستاذ محمد العبيدي

ومن جانبه قدم عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للمركز الأستاذ صالح الزهراني شكره وتقديره للمتحدثين على جهودهم في سبيل إنجاح الأمسية ، داعيا الحاضرين إلى الشخوص إلى موقع مبادراتهم القائمة والمستمر لمدة أسبوعين ، مثمنا دعم متابعة زملائه أعضاء مجلس الإدارة للمبادرات الميدانية .