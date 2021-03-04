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عمر شويل - جدة استعلام حساب المواطن رقم الهوية بعد الإعلان الرسمي عن صدور نتائج الأهلية الدفعة الأربعين عن شهر مارس 2021؛ حيث تحرص الحكومة السعودية على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، لذا فاهتمت الهيئات الحكومية بإطلاق العديد من برامج الدعم المالي، التي تخدم فئة عريضة من الشعب السعودي، من محدودي ومتوسطي الدخل وفقًا لمجموعة من الشروط تحددها الجهة المسئولة عن برنامج الدعم، ومن هذه البرامج برنامج حساب المواطن الذي يعد أحد أهم البرامج التي تصل الدعم لمستحقيه من الفئات المتأثرة بالإصلاحات الاقتصادية.

رابط استعلام حساب المواطن رقم الهوية عن نتائج الأهلية لشهر مارس 2021

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستحقي دعم حساب المواطن الاستعلام عن حساب المواطن رقم الهوية عبر البوابة الإلكترونية، من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى الرابط الرسمي حساب المواطن. القيام بتسجيل اسم المستخدم ورقم المرور. العمل على إعادة إدخال الرمز المائي. النقر على تسجيل الدخول. النقر على خيار عرض الأهلية.

عندها ستظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالأهلية، سواء كان من المؤهلين أو غير المؤهلين، وقد أوضح حساب المواطن ضرورة التحقق من الأهلية عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

شروط حساب المواطن

حدد برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط التي من خلالها يتم تحديد المستحقين لأهلية حساب المواطن، أبرزها:

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الأصل والجنسية.

يجب أن يكون المستفيد مقيم بشكل دائم في الأراضي السعودية؛ بحيث لا يزيد عن ثلاثة أشهر إقامة خارج المملكة خلال السنة السابقة على التقديم في البرنامج.

يشترط ألا يكون المواطن سجين أو موجود في أحد دور الإيواء الحكومية.

يستثني من المتقدمين ابن وابنة المواطنة، والزوج والزوجة الأجانب، وحاملي بطاقات التنقل، كما يجب الحرص عند إدخال البيانات الشخصية؛ لأنه في حالة عدم تطابق البيانات يتم استبعاد المتقدم.

المستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

يستطيع كافة المواطنين السعوديين التسجيل في حساب المواطن رقم الهوية ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام؛ لذلك يجب الحرص على إدخال البيانات الصحيحة، والحرص على التحديث في حالة التغيير، وإرفاق المستندات المتمثلة في عقد ملكية السكن، أو السكن الجامعي أو الكليات العسكرية أو المعاهد، وعقد الإيجار أو فاتورة الكهرباء باسم المستفيد.