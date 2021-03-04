موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وطريقة الاستعلام عن أسماء المستفيدين برقم الطلب

هناك عدد كبير للغاية من عمليات البحث للتعرف على موعد صرف المساعدة المقطوعة للمواطنين المستفيدين لهذا النوع من الدعم، ومن الجدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي هي أحد المساعدات المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين من أبناء المملكة العربية السعودية ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام، ومنذ فترة طويلة توقف إيداع قيمة مبالغ الدعم المتعلقة بذلك النوع من المساعدات في حسابات المواطنين البنكية، ولم يتم الإعلان عن السبب، حتى اعتقد المستفيدين أنها توقفت للأبد، ولكن جاء رد الوزارة عكس ذلك.

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442

لم تفصح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة المحدد إلى الآن، ولكنها أكدت على أنها لم تتوقف على الإطلاق، ولكن جاء سبب التأخير لتلك المدة بأكملها إلى حرص الوزارة على وصول المساعدات إلى المواطنين المستحقين لها بالفعل، مما جعلها قامت بمناشدة المواطنين بالقيام بتحديث البيانات الخاصة بهم على موقع الوزارة في صفحة المساعدات المقطوعة، لتتوافق مع البيانات الموجودة لدى الجهات المعنية، حتى تتأكد من وصول الاستحقاق للفئات المستهدفة.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة في السعودية

هناك مجموعة من الشروط والأحكام التي يتم صرف المساعدات المقطوعة بناءً عليها، وهي كالتالي:

أن يكون المواطن من أبناء المملكة العربية السعودية ومقيم بها. أن يكون عمره على الأقل 35 عام فأكثر. لا يجب أن يكون المستفيد من أصحاب المحلات التجارية أو مالك لعقار. يجب أن لا يكون المستفيد غادر الأراضي السعودية أكثر من ثلاث أشهر في العام. يجب على المستفيد أن لا يمتلك سجل تجاري باسمه. يجب أن لا يكون لديه دخل شهري ثابت أياً كانت قيمته. تتراوح قيمة الدعم المقدم من مقطوعة الضمان الاجتماعي بين 10: 30 ألف ريال سعودي وفقاً لحالة المواطن الاجتماعية.