التعليم تستثني التقويم والتدريبات العملية والتدريبية من التعليم عن بعد، نظام التعليم عن بعد هو نظام تعليمي فرضه الوباء الذي حل بجميع أنحاء العالم، حيث اتخذت أغلب الدول من هذا النظام وسيلة لاستكمال العملية التعليمية ومن بين هذه الدول المملكة العربية السعودية التي أعلنت عن بدء الدراسة عن بعد منذ عام 2020 لتقليل التجمعات، وقد أثبت هذا النظام فاعليته في التعليم، كما أنه استطاع تقليل التكاليف الباهظة التي تتكلفها عملية التعليم، وذلك بعد إطلاق العديد من المنصات التعليمية مثل: منصة مدرستي.

استثناء التقويم والتدريبات من التعليم عن بعد

صدر قرار سامي بتاريخ رقم 39707 بتاريخ 1442/7/3 الصادر بشأن وزارة التعليم بالمملكة والذي يتضمن استثناء عمليات التقويم والمقررات العملية والتدريبية من عملية التعليم عن بعد، حيث أنها تستلزم حضور الطلاب والطلاب لتأديتها، كما شمل القرار أيضاً استمرار عملية التعليم عن بعد في الفترة ما بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية الفصل باستثناء عملية الاختبار والتقويم، وكذلك استكمال عملية التعليم عن بعد بالجامعات والكليات الأهلية.

نظام التعليم للفصل الدراسي الثاني 1442

أعلن وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ استمرارية عملية التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، وكذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل جيد، ويذكر أن الوزارة قد استعدت استعداداً تاما لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عن طريق الاستعانة بالمنصات والقنوات التعليمية مثل: منصة مدرستي، وقنوات عين التعليمية، وقناة دروس، وبوابة عين، بالإضافة إلى تطبيق الروضة الافتراضية، ولم تنسى الوزارة أولياء الأمور الراغبين في متابعة سير العملية التعليمية، حيث زودت المنصات التعليمية بجميع الأدوات التي تمكنهم متابعة مستوى أبنائهم.