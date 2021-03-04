استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب وطريقة التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية عن عدم وجود وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين، وذلك بعد أن ازدادت التساؤلات عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، فهي مختلفة عن حساب المواطن الذي يصرف شهرياً في موعد ثابت، فمن الممكن أن تصرف المساعدة كل شهر أو كل 6 شهور أو كل سنة، لا يوجد قانون ثابت لذلك، ويهتم المواطنين داخل المملكة بالمساعدة بشكل كبير لأنها أهم وسائل الدعم التي توفرها الحكومة للمواطنين من أجل مساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة وتحسين دخلهم لكي يكونوا قادرين على شراء كل ما يحتاجون إليه بكل سهولة.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة

يجب اتباع الخطوات التالية من أجل التسجيل بنجاح في المساعدة:

الدخول أولاً على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

والضغط على أيقونة مستخدم جديد.

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم.

ثم إضافة تاريخ الميلاد.

وبعد ذلك إدحال رقم الجوال مرتين للتأكيد.

إدخال كلمة المرور المناسبة وتأكيدها، ويشترط أن تحتوي على حروف كبيرة وأرقام.

إدخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

إدخال كود التحقق المرسل على الهاتف.

إدخال كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح.

تسجيل بيانات الدخل كلها، وكذلك السكن.

تدوين بيانات الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على تسجيل.

شروط الاستفادة بالمساعدة المقطوعة

حددت وزارة التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين لاستحقاق المساعدة المقطوعة، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصل سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

يجب أن يقيم في المملكة بصورة دائمة، وإذا كان خارجها لا يزيد عن 90 يوم في السنة.

يجب ألا يكون لديه دخل ثابت، أو يحصل على دخل محدود.

يجب ألا يكون لديه سجل تجاري.

طريقة الاستعلام عن المساعدات المعطلة

يمكن لجميع المستفيدين أن يقوموا بالاستعلام عن أهلية المساعدة أو أي تفاصيل تخصها من خلال هذه الخطوات البسيطة:

الدخول على الموقع الالكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية.

الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

إدخال رقم الطلب أو رقم السجل المدني.

الضغط على استعلام.

ستظهر لكم كافة التفاصيل.