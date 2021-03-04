الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

المساعدة المقطوعة جاءت التساؤلات من قبل العديد من المواطنين السعوديين الذين يحصلون على منحة المساعدة عن مواعيد الحصول على تلك المنحة، وتقدم هذا النوع من النوع من قبل وزارة العمل السعودية والتي لها دور كبير في محاولة القضاء على الطبقات الفقيرة والمعدومة، ويقدم هذا الدعم للأشخاص محدودي الدخل وتعمل الوزارة على وصول المبالغ المالية الخاصة بالمستفيد من المساعدة في المواعيد المحددة، ولكن تم تأخير الحصول على المنحة للعام الجاري ١٤٤٢، وذلك لضرورة التوجه لعملية تحديث البيانات الخاصة بالأشخاص المسجلين بالمنحة، وأكدت المرأة أنه يجب التوجه سريعًا لعملية تحديث البيانات وأن عملية التحديق تقف حائلا لوصول المبالغ المالية الخاصة بمنحة المساعدة، أى تعتبر شرطًا ضرورية لمعاوية الحصول عليها، ولكن من الجانب الآخر جاءت عدد من الإشاعات تدور حول إنهاء دعم المساعدة المقطوعة وأنه لن يحصل أحد على أية مبالغ مالية تابعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولكن خرج أحد المسؤولين من الوزارة ونفي كافة تلك الإشاعات.

الاستعلام عن مواعيد صرف المساعدة المقطوعة

من خلال استخدام رقم الطلب الخاص بك يمكنك عزيزي المواطن أن تحصل على كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة الضمان الاجتماعي الذي تقدمة وزارة العمل والتنمية، ويمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط وزارة العمل السعودية.

قم بتسجيل الدخول من خلال إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخل رقم الطلب الخاص بك.

سوف تفتح لك صفحة الموقع الرئيسة، عليك اختيار كلمة الاستعلام.

اضغط عليها ومن ثم ستجد كافة البيانات والمعلومات التي ترغب في معرفتها والحصول عليها.

كيفية تحديث بيانات المستفيدين.

لاستمرار حصولك على منحة الضمان الإجتماعي عليك القيام بتحديث بياناتك الشخصية على موقع الوزارة، ويمكن ذلك من خلال اتباع ما يلي:

الدخول على رابط الوزارة.

سجل دخولك على الموقع.

أدخل رقم الطلب الخاص بك.

اختر أيقونة تحديث البيانات.

قم بإدخال كافة بياناتك الشخصية، ولكن تأكد من صحة تلك البيانات.

اضغط على أيقونة تحديث، ومن ثم سوف تتحدث كافة البيانات الخاصة بك تلقائيا.