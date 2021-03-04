تمويل العمل الحر 60 ألف ريال بأقساط 5 سنوات ميسرة بدون فوائد لدى بنك التسليف

أتاح بنك التنمية الاجتماعية تمويل العمل الحر في السعودية الذي يعتبر من أهم وأعرق البنوك الإسلامية السعودية في المملكة حيث منح التقديم على منتح نفاذ تمويل العمل الحر وخصص المستفيد من العمل الحر للعاطلين والموظفين الحاصلين على الجنسية السعودية فقط لمنح لهم تمويل نقدي يمتاز بالسيولة النقدية بمبلغ 60 ألف ريال سعودي بأقساط شهرية ميسرة لمدة طويلة الأجل تصل إلى خمس سنوات بدون فوائد على التمويل وليس ذلك فقط بل وفرت تمويل عيني من منتج نفاذ تمويل العمل الحر يصل إلى 150 ألف ريال سعودي على حسب الطلب ويمكن الآن الحصول على القرض عن طريق رابط التقديم على قرض العمل الحر تابع إلى منتج نفاذ وذلك عن طريق موقع بنك التنمية الاجتماعية الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية

الشروط المعلن عنها للحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر في المملكة

هناك شروط ححدها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عند الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر في المملكة ولابد من توفيرها على أكمل وجه من أجل الحصول منتج نفاذ للعمل الحر بالسعودية كما يلي

يتم تقديم طلب قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة مع وثيقة العمل الحر من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة

أتاح بنك التنمية الاجتماعية في السعودية التقديم على قرض العمل الحر للسكان الأصليين الحاصلين على الجنسية السعودية ويخص فقط العاطلين أو الموظفين

على كل راغب بالتقديم على قرض نفاذ للعمل الحر من الموظفين السعوديين يجب أن لا يزيد الدخل الشهري له عن أربعة عشر ألف ريال سعودي فقط لا غير

لابد قبل التقديم على تمويل العمل الحر في المملكة العربية السعودية توفير أشتراك في منصة أبشر الإلكتروني داخل أراضي السعودية

مزايا الحصول على قرض منتج نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة

يمتاز تمويل العمل الحر بتسجيل جميع المستفيدين منها في التأمينات الاجتماعية بالسعودية

فتح ميزة حساب بنكي سعودي لمن يحصل على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة

تمويل بدون رسوم وبدون فوائد على منتح نفاذ للعمل الحر بالسعودية

فتح أقساط شهرية ميسرة لمدة خمس سنوات تمنح عند الحصول على منتج نفاذ تمويل العمل الحر في المملكة العربية السعودية